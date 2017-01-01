مدير شرطة عدن: 2017 عام اجتثاث الإرهاب من المدينة

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صنعاء – أكد مدير شرطة عدن، اللواء شلال علي شائع، أن 2017 سيكون عاماً لاجتثاث الإرهاب من المدينة وباقي المدن المحررة.

ونفذت جماعات إرهابية تقول الحكومة اليمنية إنها مدعومة من قوى الانقلاب في صنعاء، هجمات إرهابية أسفرت عن مقتل العشرات من العسكريين.

وبحسب «موقع 24» الإخباري، قال اللواء شائع “نؤكد للعالم أجمع أننا وبدعم التحالف العربي، ودولة الإمارات على وجه الخصوص، أن العام الذي بدأ الأحد أول أيامه سيكون عاماً لاجتثاث الإرهاب العفاشي الحوثي من عدن والمحافظات المجاورة”.

وأشاد شائع بدعم أبوظبي لجهاز الشرطة قوات مكافحة الإرهاب، على هامش تسلمه مركبة عسكرية مقدمة من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

وأضاف “دولة الإمارات لم تبخل في تقديم كل ما يلزم لتثبيت الأمن والاستقرار في العاصمة عدن والمحافظات المجاورة، وهو ما انعكس إيجاباً على الأوضاع الأمنية”، مشيداً “بالدعم السخي من قبل الأشقاء الإماراتيين في توفير السيارات والأجهزة الحديثة أو تأهيل أقسام الشرطة وكذا تدريب الأفراد على أعلى المستويات”.

يذكر أن شرطة عدن تسلمت خلال 2016 ما يقارب 130 سيارة حديثة توزعت ما بين سيارة FJ، وسيارات نوع شاص، وسيارات الدفاع المدني، ودراجات المرور، دعماً من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.