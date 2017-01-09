مدير مستشفى العريش المصرية: إسعاف جرحى كمين المطافي حاليًا

رؤية – صفاء صابر

القاهرة – أكد مدير مستشفى العريش العام في مصر، الدكتور “أحمد عزمي”، أن عمليات جراحية تجرى حاليًا للمصابين في الهجوم الإرهابي الذي استهدف كمين المطافي بحي المساعيد في مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء.

وأضاف عزمي في تصريح خاص لـ «شبكة رؤية الإخبارية»، أن المستشفى في حالة طوارئ بصفة مستمرة وأن جميع أطقم الأطباء والتمريض فيها على أعلى مستوى، وتجرى الآن جميع الجراحات والعمليات اللازمة للمصابين، وخرجت بعض الحالات إلى غرف ما بعد العمليات لمتابعة الحالة الصحية لهم.

وعن إصابة المسعف “سيد ذكي” الذي تعرض لطلق ناري في البطن، فقد أكد الدكتور أحمد عزمي أن المسعف قد خرج من غرفة العمليات بعد إستئصال جزء أمعاؤه وحالته مستقرة، وجاري نقله للقاهرة لاستكمال العلاج.