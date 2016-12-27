مدّ أجل «الحكم» في استشكال جديد لتنفيذ حكم «تيران وصنافير» إلى 24 يناير

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القاهرة – قررت محكمة القضاء الإداري، الثلاثاء، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، مدّ أجل النطق بالحكم في الاستشكال المقدم من علي أيوب، المحامي، للاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر ببطلان اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية فيما تضمنته من نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير للمملكة، وذلك لجلسة 24 يناير المقبل، لاستمرار المداولة.

كان «أيوب» أقام الاستشكال وقال فيه: إن الحكومة لم تقم بأي فعل أو إجراء يفيد التزامها بتنفيذ الحكم الذي أبطل الاتفاقية وقضي بعدم قانونيتها، كما لم تعلن عن تعديلها الاتفاقية في ضوء ما نص عليه الحكم المشار إليه، وهو ما يُعد امتناعا عن تنفيذ قرارات المحكمة، على الرغم من أن أحكام القضاء الإداري تنفذ بمسودتها وبدون إعلان.

يذكر أن، خالد علي، المحامي، وأحد الحاصلين على حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، قد سبق وأقام استشكالاً مماثلًا وقضت فيه المحكمة بإلزام الحكومة بالاستمرار في تنفيذ هذا الحكم، ورفضت استشكالاً قدمته هيئة قضايا الدولة بوقف تنفيذ الحكم ذاته.

