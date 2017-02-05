مرشح للرئاسة الفرنسية يحضر حفلين في مدينتين مختلفتين في الوقت نفسه

رؤية

باريس –اعتمادا على أحدث التكنولوجيا الرقمية، يحضر مرشح أقصى اليسار زعيم حركة فرنسا المتمردة، جان لوك ميلانشون، مهرجانين انتخابيين، في مدينتين تفصلهما مئات الكيلومترات، في الوقت نفسه، في سابقة هي الأولى من نوعها، اليوم الأحد.

وينتظر الفرنسيون، إعلان مرشح أقصى اليسار زعيم حركة فرنسا المتمردة، جان لوك ميلانشون، في المهرجان الانتخابي الذي سيُقيمه في مدينتي ليون، وباريس ،لتقديم برنامجه الانتخابي، في الوقت نفسه، وبفارق لحظة واحدة بين الخطابين، للتأكد من التكنولوجيا الثورية التي وعد المرشح للانتخابات الرئاسية باعتمادها مساء الأحد.

وينوي ميلانشون الذي سيُطلق رسمياً في مدينة ليون التي تقع على بعد حوالي 460 كيلومتراً جنوب العاصمة باريس، بالاعتماد على النقل المباشر وتقنية “الهولوغرام” تقديم تفاصيل برنامجه الانتخابي رسمياً بالاعتماد على سبق تكنولوجي عالمي، ذلك أنه سبق لعدد من القيادات السياسية، أو المغنين، أو الخطباء وغيرهم، اعتماد تقنية الهولوغرام، لكن بطريقة غير فورية، إذ يُسجل الخطاب أو الأغنية أو التصريح، ثم يُركب بطريقة تشبه التقنيات السينمائية التقليدية، على الصورة الافتراضية.

ولكن المرشح اليساري الفرنسي، سيعتمد تقنية البث المباشر من ليون، لتكون صورته الافتراضية، على المسرح الباريسي، نسخة حيةً ومباشرةً بالصوت والصورة لما يجري في مدينة ليون، مع فارق زمني لا يتجاوز الثانية الواحدة، بسبب البث الفضائي عبر الأقمار الصناعية بين المدينتين.