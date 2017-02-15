مركزية «فتح» تختار «العالول» نائباً للرئيس الفلسطيني

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رام الله – اختارت اللجنة المركزية لحركة فتح، مساء الأربعاء، عضو اللجنة محمود العالول، نائباً لرئيس الحركة، كما اختارت عضو اللجنة جبريل الرجوب، أميناً للسر.

وبحسب مواقع فلسطينية، فإن الاجتماع الذي جرى عقده مساء اليوم في مقر المقاطعة برام الله، اختار القيادي في الحركة محمود العالول ليشغل منصب نائب رئيس الحركة، والقيادي في الحركة جبريل الرجوب، ليشغل منصب أمين السر، لافتاً إلى أن الاجتماع لتوزيع المهام التي سيشغلها أعضاء اللجنة في المرحلة المقبلة.

واختارت المركزية جمال محيسن مفوضاً للتعبئة والتنظيم بالضفة الغربية، وأحمد حلس مفوض التعبئة والتنظيم في غزة، وناصر القدوة مفوض الإعلام الثقافي والتعبئة الفكرية.

وعينت المركزية روحي فتوح مفوضاً للعلاقات الدولية، وتوفيق الطيراوي مفوضاً للمنظمات الشعبية، ومحمد اشتية مفوضاً للمالية والاقتصادية، وسمير الرفاعي مفوضاً للأقاليم الخارجية.

وتم تعيين عباس زكي عين مفوضاً للعلاقات العربية والصين الشعبية، وعزام الأحمد للعلاقات الوطنية، والحاج إسماعيل جبر مفوضاً للشؤون العسكرية، ومحمد المدني مفوضاً للتواصل مع الداخل والمجتمع الإسرائيلي.