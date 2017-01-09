مركز للدراسات الإسرائيلية في عمّان يواجه تهمًا بالتطبيع تصل حد التخوين

رؤية – علاء الدين فايق

عمّان – ثمة من يعتقد أن وجود مركز للدراسات الإسرائيلية في الأردن، ما هو إلا ” تطبيع مع العدو”، يستدعي فضح ممارساته، وفعل كل ما يلزم لإفشاله وإحباط مساعيه، على أي شكل كانت.

في آذر/ مارس من العام 2014، افتتح مركز للدراسات الإسرائيلية في العاصمة عمّان أشغاله، وتم ترخيصه بصفته مؤسسة بحثية مستقلة تختص بالشؤون الاسرائيلية، السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية، على حد سواء.

ومنذ ذلك الحين يواجه المركز وفريقه ” حنقا ” من قبل مجموعات مقاومة للتطبيع مع إسرائيل، بأي شكل كان حتى ولو على شكل مركز دراسات وبحوث.

كان آخر هجوم تعرض له المركز،أول أمس، عندما أصدرت أكثر من جهة طلابية وأهلية بيانات تشجب عمله، وتندد بعقده ورش عمل تدعمها مراكز دراسات إسرائيلية كان آخرها في إحدى الجامعات الأردنية.

واستنكر تجمع القوى الشبابية والطلابية لدعم المقاومة ومجابهة التطبيع “اتحرك” إقامة المركز لمثل هذه الورش وقال إنها تهدف الى “تشجيع الوجود الصهيوني والتعايش معه بدعم وترويج رسمي”.

ويتهم التجمع في بيانه، المركز بالارتباط الوثيق والمميز مع ” سفارة العدو الصهيوني والمرفوض وجودها شعبيا”. معتبراً أن وجود تلك المراكز من شأنه العبث بمفاهيم المقاومة، ناهيك عن أنه ” لا ينسجم والمزاج الشعبي الاردني”.

لكن مدير مركز الدراسات الاسرائيلية الدكتور عبد الله صوالحة، يدافع عن أهدافه، ويؤكد أن نشاط مركزه أكاديمي بحثي علمي خالص يتم من خلاله تحديد وتجديد ” قواعد الاشتباك” مع الجانب الاسرائيلي من خلال مناقشات ومناظرات ومحاضرات مع باحثين واكاديميين في مراكز الابحاث الاسرائيلية، وبهذا لا ينفي حدوث مثل هذه اللقاءات فعلا.

ويضيف خلال حديثه لـ ” رؤية الإخبارية ” إن مركز يسعى من خلال ذلك لنقل وجهات النظر والحقوق الفلسطينية المشروعة من باب أنه مؤسسة عربية، وأما بصفته الأردنية، فإنه يعمل على تحقيق المصالح الأردنية وحمايتها في القدس الشريف كراع وحام لهذه المقدسات ومطالبة الجانب الاسرائيلي باحترام السيادة الاردنية في الحرم القدسي الشريف.

من أين جاءت الفكرة

جاءت فكرة إنشاء مركز الدراسات الإسرائيلية في عمّان لدى صوالحة عندما كان في القاهرة، قبل عدة سنوات.

يقول ” كنت ادرس الدكتوراه في العلوم السياسية بالقاهرة وكان الحافز وراء انشاء هذا المركز إيجاد مؤسسة علمية بحثية مستقلة عن الحكومات تقدم للقارئ والباحث العربي وصانع القرار المعلومات الضرورية عن الجانب الاسرائيلي كتجربة جديدة وحديثة في العالم العربي،، سيما وأن الجانب الاسرائيلي لديه عشرات المراكز المتخصصة في العالم العربي تقدم توصياتها وتحليلاتها لصناع القرار”.

ويعتقد صوالحة، أن الفكرة من تشكيل مركز كهذا وجعله أوسع ليضم دولا عربية أخرى، هو ” مجاوزة الكلاسيكية والتقليدية في قراءة الصراع العربي الإسرائيلي” فبينما تجدد إسرائيل من هذه القراءات باستمرار فإن القراءة العربية لهذا الصراع لا زالت على حالها منذ بدئه”.

ترتبط الأردن وإسرائيل باتفاقيات عدة، أبرزها اتفاقية السلام التي وقعت في ” وادي عربة ” عام 1994، ومن بعدها تلاحقت الاتفاقيات الإقتصادية والسياسية بين الجانبين، ومنذ إعلانها تواجه رفضا شعبيا ونقابيا وونيابيا يعتبر كل تقرب من الكيان ” محظور ” ولو كان على شكل مركز للدراسات.

ومن وجهة نظر الدكتور عبدالله صوالحة فإن محاولة تصنيف المركز ونشاطه خارج السياق الذي وجد من أجله ما هو إلا ” آلية غير منتجة ومضرة بعدالة قضايا أمتنا العربية والإسلامية وعلى رأسها القضية الفلسطينية وحق أخوتنا وأهلنا في فلسطين في اقامة دولتهم المستقلة وتحقيق استقلالهم الناجز”.

ويضيف ” الظروف الصعبة والمحزنة التي تمر بها امتنا العربية والاسلامية وحالة الضعف والانقسام تحتم علينا احترام وجهات النظر واحترام الاختلاف فيما يتعلق برؤيتنا للعملية السلمية التي هي خيار الاخوة الفلسطينيين أولا واخيرا أصحاب القضية واصحاب النضال والتضحيات التي لا يمكن المزاودة عليها، مثلمأيضا ا هو خيار الدولة الأردنية والإجماع الوطني الأردني”.

ومن أهداف المركز أيضا، استقدام الطلبة الأجانب من أمريكا وأوروبا وكندا واستراليا”.

يقول صوالحة ” ندعوهم إلى الأردن للتعرف على وجهة النظر العربية والفلسطينية تجاه الصراع العربي الاسرائيلي كنظير ومواز لما تقوم به مؤسسات يهودية لدعوة هؤلاء الطلاب الى اسرائيل”.

من يدعم المركز؟

يوجد في المركز 10 مترجمين يتابعون على مدار الساعة ما تتناقله وسائل الإعلام الإسرائيلية ومراكز دراساتها ويتم ترجمتها إلى اللغة العربية، وهو أمر مكلف ويتطلب جهدا استثنائيا أيضا.

يقول صوالحة إن تمويل المركز يأتي من خلال تبرعات خاصة، وكذلك من جهات أمريكية تعنى بالدراسات، وتدعم في ذات الوقت مراكز دراسات إسرائيلية.

وبحسبه، فقد حاول المركز، تسويق نفسه كمزود للمؤسسات الرسمية داخل الأردن، بإرفادها بالتقارير والتحليلات الإسرائيلية الهامة، لكنه لم يجد دعما ولا حتى أذنا صاغية، بالرغم من كونه أول مركز من نوعه في العالم العربي.