مريم رجوي تدعو لتصعيد الإحتجاجات الإيرانية للقضاء على النظام

رؤية – سحر رمزى

باريس – أصدر المجلس الوطنى للمقاومة الإيرانية بباريس بيان أوضح فيه أن زعيمة المعارضة مريم رجوى قد صرحت بأن الحل الوحيد للأزمات الحادة في خوزستان يكمن في تصعيد الاحتجاجات إلى أقصى حدها والانتفاضة لدحر نظام الملالي.

وأكدت رجوي أن نظام الملالي البغيض هو مصدر كل المشاكل والأزمات الحادة التي تسببت الآن بانقطاع الماء والكهرباء اضافة إلى البطالة ومختلف الأمراض. لذلك يجب أن لا نتوقع من الملالي ورموز النظام ومأموريه حل المشاكل. بل الحل يكمن في تصعيد الاحتجاجات إلى أقصى حدها والانتفاضة لدحر النظام وآزلامه بسبب المشاكل التي خلقوها في شتى المناحي في حياة المواطنين ومعيشتهم اليومية.

وقدمت رجوى التحية للمواطنين المنتفضين لاسيما الشباب والنساء في الأحواز وعموم خوزستان داعية اياهم إلى المزيد من التضامن ووحدة صفوفهم لاستمرار الاحتجاجات والتظاهرات.

ذلك وقد تواصلت التظاهرات الاحتجاجية للمواطنين في الأحواز لليوم الثالث على التوالي للاحتجاج على الوضع الكارثي لتلوث الهواء وانقطاع المياه والكهرباء المكرر. وخلال الأيام الماضية أرسل نظام الملالي قوات قمعية وعجلات مجهزة بالرشاشة وأغلق الشوارع المنتهية بمبنى المحافظة والجسر المعلق ودوار إطفاء الحريق في محاولة منه للحؤول دون توسع نطاق الاحتجاجات.

وكان المتظاهرون يهتفون: «الموت للاستبداد» و«الموت للكبت» و«نحن أبناء الأحوز، نرفض الظلم» «يجب اقالة المسؤول الغير كفوء» و «أيها الكذاب يا ”ابتكار“ استقل استقل» و«الهواء النقي من حقنا، الأحواز مدينتنا» «يا قوى الأمن اخجلي اخجلي» «الوحدة الوحدة». كما انهم كانوا يهتفون شعارات ضد محافظ خوزستان.

وأوضح البيان إن المشاريع اللاشعبية للنظام منها مشروع نقل مياه نهري كارون وكرخه وانشاء سدود عشوائية ومشاريع خيانية لوزارة النفط لنهب مصادر النفط واللجوء إلى أساليب لاستثمار سريع وقليل الكلفة من آبار النفط، كلها قد أدت إلى تدمير الأهوار المهمة في هذه المحافظة منها هور العظيم وشادكان وخلقت كارثة بيئية مما جعل صحة ومعيشة عموم أهالي المنطقة عرضة للخطر.

ونوهت السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية إلى الوضع البيئي المتأزم والمشاكل المتزايدة التي يعاني منها أهالي الأهواز وأبناء خوزستان داعية المواطنين إلى مساعدتهم ومناصرتهم للتخفيف عن أعباء المشاكل التي تتثاقل على كاهل الشرائح الفقيرة لاسيما المرضى والناس الضعفاء.

وفى سياق آخر أعلنت الامانة العامة للمقاومة الإيرانية عن مقتل شاب من مواطنينا العرب في شادكان اثر اطلاق الرصاص من قبل عناصر القمع للنظام، وكان هذا الشاب لقي مصرعه يوم 9 فبراير اثر اطلاق الرصاص عليه من قبل قوات الأمن الداخلية. ومنع جلاوزة النظام عائلة القتيل من إقامة جنازة له واشترطوا تسليم جثمان القتيل لذويه بان يدفن الجثمان فقط في مقبرة مدينة قم التي تبعد 700 كيلومترا عن مسقط الرأس للشاب. وعلى آثر ذلك خرج أهالي المدينة احتجاجا على مصرع شاب حسن آلبوغبيش.

حيث استمرت المظاهرة الاحتجاجية لأهالي مدينة شادكان لليوم الثالت على التوالي ورافقت مصادمات مع قوات القمع أول أمس الثلاثاء واستمرت حتى أمس الاربعاء.

ومن أجل احتواء مظاهرة أمس، قام نظام الملالي المعادي للإنسانية بارسال قوات مكافحة الشغب من المدن ومن المحافظات المجاورة لهذه المدينة والقي القبض على رموز عشيرة آلبوغبيش. وادت غارة قوات القمع على المحتجين إلى إصابة عدد من المحتجين بجروح. واضرم الاهالي الغاضبون النار في مقر الشرطة للمدينة.

وهدد المدعو ” افضل ميرزايي فر” رئيس دائرة العدل لمدينة شادگان” الشباب قائلاً : « ان جهاز القضاء سوف يتعامل معاملة شديدة وصارمة مع المخلين بالأمن العام ومع الاشخاص الذين ينشرون اخبارًا غير حقيقية في الفضاء الافتراضية » .

( وكالة انباء ايلنا)