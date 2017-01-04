مزدوجو الجنسية.. فضيحة جديدة تحت عمامة روحاني

تقرير – محمود طلعت

في الوقت الذي تقوم فيه السلطات الإيرانية باعتقال الأشخاص الذين يحملون الجنسية المزدوجة، إلا أن هناك مسؤولين حاليا يعملون داخل الدوائر الحكومية المختلفة، ممّن يحملون الجنسية المزدوجة، ما يؤكد على التناقض والازدواجية في المعايير التي يتعامل بها النظام الإيراني.

فضيحة قانونية

ورغم أن القوانين الإيرانية لا تسمح لمواطنيها بحمل جنسية دولة أخرى، إلا أن هناك 40 مسؤولاً ممّن يحملون الجنسية المزدوجة، يعملون حاليًا في الدوائر الحكومية المختلفة داخل إيران، حسبما صرح بذلك مؤخرا محمد علي بورمختار، عضو اللجنة القضائية والقانونية في البرلمان الإيراني.

بورمختار أوضح أن بعض الأشخاص الذين يحملون جنسيات مزدوجة، يشغلون حاليا مناصب سياسية واقتصادية حساسة ورفيعة داخل المؤسسات والدوائر الحكومية بإيران، مضيفا أنّ التقرير النهائي المُعد في هذا الخصوص، تمّ تقديمه إلى الجهات المعنية، كما أن نوابا في البرلمان الإيراني يحملون جنسيات مزدوجة أيضا، بحسب «وكالة تسنيم الإيرانية».



هوس «التجسس» في طهران

في الفترة الأخيرة تعرض عدد من الإيرانيين من ذوي الجنسية المزدوجة لتهم بالتجسس، تكون ثقيلة في بعض الحالات، ومنهم من تم محاكمته مع رفض هذه الشخصيات للتهم الموجهة لهم.

السلطات الإيرانية، أعلنت في الثالث من يناير الجاري، أن 70 شخصًا مسجونين في طهران بتهمة التجسس، دون ذكر أي تفاصيل أخرى عن ملابسات اعتقالهم أو جنسياتهم أو مدد عقوباتهم. وفي 16 أغسطس الماضي، أعلنت طهران اعتقالها عضو فريق التفاوض النووي المكلف بالمسؤولية المالية، عبد الرسول دري اصفهاني، بتهمة أنه جاسوس مزدوج يحمل الجنسية البريطانية.

المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، حسين نقوي حسيني، أعلن عن وجود مسؤولين إيرانيين يحملون جنسيات مزدوجة، معتبرا أن أولئك المسؤولين يمكن أن يكونوا أدوات لأجهزة المخابرات الأجنبية، مضيفا أن أنه لا ينبغي أن يعمل في مناصب الدولة الحكومية أشخاص من ذوي الجنسية المزدوجة، لأنهم من الممكن أن يكونوا عملاء لدول أجنبية.

لماذا تحارب طهران مزدوجي الجنسية؟

لأسباب عدة يمنع النظام الإيراني تعدد الجنسيات، لعل أبرزها منع مزدوجي الجنسية خاصة الأمريكيين من منافسة الاستثمارات التي يقودها الحرس الثوري الإيراني، لذلك فإن أجهزة الأمن الإيرانية، تقوم باعتقال هؤلاء بين الحين والآخر.

ويوجه النظام الإيراني عادة تهما عديدة للمتورطين بجنسيات أخرى من الإيرانيين على رأسها تهمة التآمر لقلب نظام الحكم، وهذا ما حدث مع العديد من الإيرانيين الحاصلين على جنسيات أخرى، ما يوجه رسالة إلى جميع الإيرانيين مزدوجي الجنسية بعدم التوجه إلى إيران.