مسؤول بالبنتاجون: عملية الكوماندوز في دير الزور قتلت قياديين بداعش

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واشنطن – كشف مسؤول بارز في وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، أن العملية البرية النادرة التي قامت بها وحدة من عناصر الكوماندوز الأمريكية، قرب بلدة دير الزور في سوريا، الأحد، قد تمكنت من تصفية قياديين في تنظيم داعش الإرهابي.

وقال المسؤول مشترطا عدم نشر اسمه ان احد القتيلين هو “ابو انس العراقي” وقد كان الهدف الذي من اجله شنت هذه العملية، اما الآخر فقد “اصبح هدفا اثناء سير العملية”.

وكان البنتاغون كشف النقاب الاثنين عن هذه العملية ولكن من دون ان يحدد حصيلتها، مكتفيا بنفي ما اورده المرصد السوري لحقوق الانسان من انها افضت الى مقتل 25متطرفا.

والثلثاء نفى المسؤول الاميركي مجددا صحة ما اورده المرصد، مؤكدا ان الهجوم حصل “على طريق معزولة ولم يكن هناك احد قربها”.

واضاف ان العملية نفذتها وحدة القوات الخاصة الاميركية المكلفة ملاحقة القادة المتطرفين في العراق وسوريا.

وبحسب المصادر العسكرية الاميركية فان الهدف من هذا النوع من العمليات البرية لا يهدف حصرا الى تصفية متطرفين بل انه يتيح الحصول على معلومات استخبارية تفيد في تنفيذ عمليات لاحقة.

ويحتل المتطرفون معظم محافظة دير الزور ما عدا جزء صغير بيد الجيش السوري، وذلك وفقًا لـ «وكالة الأنباء الفرنسية».