مسؤول بالمعارضة السورية: وفدنا بأكمله لن يحضر مؤتمر أستانة

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انقرة – شككت المعارضة السورية، اليوم الإثنين، فيما إذا كانت ستحضر المحادثات التي تدعمها روسيا في كازاخستان هذا الأسبوع متهمة موسكو بالتقاعس عن حمل حكومة دمشق على الالتزام الكامل باتفاق لوقف إطلاق النار أو القيام ببوادر لحسن النية مثل إطلاق سراح سجناء.

وقالت حكومة كازاخستان يوم السبت إنها وجهت الدعوة لوفدي الحكومة والمعارضة لحضور الاجتماع الذي سيعقد يومي 15 و16 فبراير شباط. وحضر الجانبان اجتماعًا مماثلا غير مباشر في أستانة عاصمة كازاخستان الشهر الماضي.

وقال محمد العبود القائد العسكري في الجيش السوري الحر “كانت هناك خروقات في الهدنة والطرف الروسي لم ينفذ ما وعد به لوقف هذه الانتهاكات”.

وأضاف مسؤول ثان بالمعارضة تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته أن بضعة أفراد من المعارضة قد يحضرون شريطة إحراز تقدم في اليومين المقبلين. وأضاف “الوفد (بأكمله) لن يذهب.”