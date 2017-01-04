مسؤول صيني يطلق الرصاص على عمدة مدينة بانتشيهوا

رؤية

بكين – أصيب عمدة مدينة بانتشيهوا بمقاطعة سيتشوان في جنوب غرب الصين، ورئيس الحزب الشيوعي الصيني الحاكم بالمدينة عندما أطلق عليهما مسئول محلي كبير الرصاص، اليوم الأربعاء.

ووفقا لوسائل الإعلام المحلية، فقد كان عمدة المدينة لى جيان تشين والمسئول الحزبى تشانغ يان وسط اجتماع فى مركز المؤتمرات المحلى عندما اقتحم تشن تشونغ، مدير مكتب الأراضى والموارد فى المدينة، المكان وأطلق عليهما الرصاص ثم انتحر، وفقا لوكالة «أ ش أ».

وأفادت الأنباء بأن حالة الضحيتين مستقرة وأنه ليس هناك خوفا على حياتهما. وحتى الآن لا يزال السبب وراء الحادث غامضا وقد بدأت السلطات التحقيق فى ملابساته.