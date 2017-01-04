مسؤول عراقي: الأجهزة الأمنية أحبطت 15 هجومًا قبل التفجيرات الأخيرة

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بغداد – ألقت الحكومة العراقية مسؤولية موجة التفجيرات الأخيرة التي ضربتها، على تقاطع الصلاحيات بين وزارة الداخلية وقيادة العمليات.

وتسلمت أطراف أمنية معلومات تشير إلى قرب تنفيذ داعش لهجوم جديدة مطلع العام الجديد، لكن المعلومات لم تجهض الهجمات التي هزت أحياء بغداد خلال أوقات متقاربة.

ووصف عضو مجلس محافظة بغداد علي السرهيد، ما حدث في بغداد، بأنه “غزوة جديدة من داعش”، وفقاً لصحيفة المدى العراقية.

وقال السرهيد: “كانت هناك معلومات استباقية قبل حدوث التفجيرات الأخيرة”، مشيراً إلى أن “تلك المعلومات أدت إلى اعتقال عدد من المسلحين، وأحبطت هجمات انتحارية كانت تستهدف العاصمة لكنها لم تعلن”، وفقا لموقع «24».

وأكد عضو مجلس محافظة بغداد أن “الاجهزة الاستخبارية اعتقلت عدة مجاميع إرهابية بـ15 عملية استباقية قبل أيام قليلة من التفجيرات الأخيرة”.

وعزا السرهيد عودة الخروق الاخيرة في بغداد، الى عدم “اكتمال سور بغداد الذي كان من المفترض أن يحيط العاصمة من كل الاتجاهات”.

وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي رفض، في شباط الماضي، مشروع “سور بغداد”، وقال العبادي إن بغداد عاصمة لكل العراقيين.

إلى ذلك أكد عضو اللجنة الأمنية في مجلس محافظة بغداد سعد المطلبي، أن ما جرى في بغداد هو “خرق أمني واضح وفشل في إدارة الملف الأمني”.

وقلل المطلبي، من تأثير رفع السيطرات داخل العاصمة، مؤكداً أن “نقاط التفتيش ليست جهة استخبارية، بل هي خط دفاع ثالث تنفذ المعلومات التي تصل إليها عن وجود مسلحين أو سيارة مفخخة”.

وعاشت بغداد يوماً دامياً على وقع 10 تفجيرات عنيفة ضربت مناطق متفرقة من جانبي الكرخ والرصافة مع بداية العام الجديد، واستمرت حتى ساعة متأخرة من يوم الإثنين، وأوقعت نحو 100 قتيل وجريح، بحسب مصادر أمنية.

وشهدت بغداد، في آخر يوم من عام 2016، تفجيرين انتحاريين استهدفا باعة متجولين في منطقة السنك، مما أسفر عن مقتل نحو 30 شخصاً.