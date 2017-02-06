مسؤول عراقي يطالب بمواجهة هجمات داعش شرق صلاح الدين

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بغداد – طالب محافظ صلاح الدين أحمد الجبوري، رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، بالتدخل الفوري لمواجهة هجمات داعش شرقي المحافظة.

وقال الجبوري، في بيان صدر عن مكتبه الإعلامي، اليوم الإثنين، إن “مناطق شرقي محافظة صلاح الدين وهي الدور وشرقي سامراء وناحية العلم تشهد هجمات يومية من قبل عناصر داعش يذهب ضحيتها مواطنون وعناصر أمن إضافة إلى حرق منازل وسلب ممتلكات وتدمير خطوط نقل الطاقة الكهربائية”.

وأضاف أن “القوات المتواجدة في المنطقة غير قادرة على مواجهة الهجمات اليومية، بسبب سعة القاطع وتواجد أعداد كبيرة من عناصر داعش في المنطقة”، وفقا لوكالة «الأنباء الألمانية».

ودعا المحافظ رئيس الوزراء بصفته القائد العام للقوات المسلحة إلى “اتخاذ موقف عاجل وفعال لمواجهة الوضع في شرقي المحافظة والذي بات ينذر بعواقب وخيمة”.

وتشهد المنطقة يومياً هجمات متكررة، انطلاقاً من منطقة مطيبيجة شمال شرقي الضلوعية 100كم شمال بغداد والتي ماتزال تحت سيطرة عناصر داعش .

وأكد مصدر أمني أن عناصر داعش عززوا من تواجدهم خلال الأيام القليلة الماضية ونقلوا عشرات المقاتلين والأسلحة والأعتدة من قضاء الحويجة عبر جبال حمرين، متوقعاً شن هجوم واسع من منطقة الفتحة 50 كم شمال شرقي تكريت إلى منطقة شرقي سامراء وبجبهة طولها 100كيلومتر.