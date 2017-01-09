مسؤول فلسطيني يتهم حماس بتفاقم أزمة الكهرباء بغزة

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غزة – اتهم عضو المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، محمود الزق، حركة حماس بالضلوع في تفاقم أزمة الكهرباء المستمرة في قطاع غزة منذ سنوات، داعياً إياها لكف يدها عن ما يخص حياة الفلسطينيين من سكان القطاع.

وقال الزق، إن “حركة حماس تتحمل المسؤولية المباشرة عن أزمة الكهرباء، التي انعكست سلباً على كافة مناحي الحياة في القطاع”، مشدداً على أنها سبب رئيسي في تفاقم هذه الأزمة، وفقا لموقع «24».

وأضاف الزق، أن “المؤسسات والموظفين المحسوبين على الحركة لا يدفعون شيئاً ولا يسددون التزاماتهم المالية لشركة الكهرباء”.

وتابع أن حركة حماس تتعامل مع شركة الكهرباء كهيئة حزبية تابعة لها، وأن المبالغ التي تقتطعها من الموظفين شهرياً، لا يصل منها شيء لصندوق الكهرباء، على حد قوله.

وتعصف بقطاع غزة، أزمة خانقة في وصل التيار الكهربائي لمنازل المواطنين الفلسطينيين، حيث تصل ساعات قطع التيار الكهربائي لأكثر من 15 ساعة يومياً، خاصة مع دخول فصل الشتاء.

وتتبادل حركتا فتح وحماس الاتهامات حول المسؤولية عن هذه الأزمة الممتدة منذ 10 سنوات، حيث تتهم حركة فتح، حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة، بعدم دفع ما تجبيه من ثمن للكهرباء والتي يتم تحصيلها من سكان القطاع، في وقت تتهم حماس، السلطة الفلسطينية بعدم إعفاء السولار المخصص لمحطة الكهرباء من الضرائب.