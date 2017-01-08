مسؤول قنصلي أمريكي يتعرض لإطلاق نار من قبل مجهولين بالمكسيك

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مكسيكو سيتي – تعرض مسؤول قنصلي أمريكي، السبت، لإطلاق نار من قبل مجهولين في وادي الحجارة، التي تعد أكبر المدن المكسيكية، والتي تقع بولاية خاليسكو بغرب المكسيك.

وقال مكتب المدعي العام في بيان إن المسؤولين الاتحاديين ومسؤولي الولاية يحققون في الحادث الذي وقع مساء الجمعة.

وكتبت السفارة الأمريكية في المكسيك على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي (إف.بي.آي) أعلن عن مكافأة قدرها 20 ألف دولار لمن يدلي بمعلومات تساعد في تحديد هوية مطلق الرصاص.

وتمثل ولاية خاليسكو أحد محركات الاقتصاد المكسيكي لكن الحدود الجنوبية للولاية تحولت إلى ساحة للقتال بين عصابتين لتجارة المخدرات هما “خاليسكو نيو جينيريشن” و”نايتس تيمبلر”. والأخيرة -وهي من ولاية متشواكان المجاورة- ضعفت تدريجيا بسبب اعتقال أو قتل زعمائها.

وفي مايو أيار من عام 2015 أسقطت “خاليسكو نيو جينيريشن” طائرة هليكوبتر عسكرية في جنوب غرب خاليسكو مما أدى لمقتل ستة عسكريين، بحسب ما أفادت به «رويترز».