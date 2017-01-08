مسؤول يمني: تسلمنا أسلحة جديدة من التحالف العربي

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صنعاء – كشف قائد المنطقة العسكرية الرابعة بالجيش اليمني اللواء الركن فضل حسن، أن الجيش تلقى دعماً عسكرياً جديداً من قوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية، يتمثل في وصول أسلحة حديثة ومتنوعة.

وقال اللواء فضل، إن هذه الأسلحة ستساعد الجيش في تنفيذ خططه للمرحلة المقبلة والمتمثلة في عملية التقدم باتجاه المناطق الشمالية وتطهير ما تبقى من مدن تحتمي فيها بعض الجيوب التابعة لميليشيا الحوثيين وحليفهم الرئيس السابق علي عبد الله صالح، وفقا لوكالة «الأنباء الألمانية».

وأردف أن الوضع العسكري الراهن للانقلابيين وما تعيشه من تفكك في الجبهات وسوء إدارة المعارك، سيساعد الجيش في تنفيذ خطط تحرير المدن المعتمدة على الهجوم والمباغتة بشكل سريع، وخصوصاً بعد أن تملك الجيش أسلحة نوعية تمكن أفرادها وقياداتها الميدانيين من إنجاز المهام بدقة عالية.

وأضاف أن “الجيش يسير بثبات على الجبهات كافة، ومن ذلك التقدم في تعز، وما حققته المقاومة من فتح جبهات جديدة”، موضحاً أن هذه الانتصارات ستدفع خلال الأيام القليلة المقبلة لتقدم الجيش بشكل كبير نحو المدينة من محاور متعددة لتحريرها بشكل كبير.