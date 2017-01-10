مسئول بالبنك الدولي: مصر ستشهد نموا في 2017

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القاهرة – قال الدكتور أسعد عالم، المدير القطرى لمصر واليمن وجيبوتى بالبنك الدولى، إن هناك مليار دولار قرض قدمت للحكومة المصرية بعضها لتمويل برامج التكافل الاجتماعية ومشروعات الصرف الصحى، بجانب دعم الميزانية، لافتًا إلى أن ارتفاع الأسعار والتضخم سينخفض على المدى الطويل، وعام 2017 سيشهد نمو أعلى فى مصر.

وأضاف عالم، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدى، ببرنامج هنا العاصمة المذاع على فضائية cbc، إلى أن التحدى الصعب أمام الحكومة المصرية الحالية هو خلق فرص عمل، ومن الضرورى حماية الطبقة المتوسطة، لافتًا إلى أن البنك يعمل مع الحكومة المصرية على رفع المهارات لتوفير فرص عمل أكثر.

وأوضح المدير القطرى لمصر واليمن وجيبوتى بالبنك الدولى، أن هناك إصرار من الحكومة المصرية لإيجاد طريق للإصلاح الاقتصادى وتنفيذه بشكل صحيح سيضع مصر بمكانة مختلفة، مشيرًا إلى أن البنك شارك الحكومة المصرية بالعديد من المشروعات الناجحة بهدف تحسين المرافق، مؤكدًا أنه متفائل بالوضع الداخلى لمصر وما يتم من إصلاحات.