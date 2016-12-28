مساعدات إغاثية للعالقين على حدود الأردن وممر إنساني للحالات الحرجة

رؤية – علاء الدين فايق

قال ناشطون يقطنون داخل مخيم الرقبان الواقع عند الحدود الأردنية السورية، إن منظمات تابعة للأمم المتحدة، قامت اليوم الأربعاء، بتوزيع مساعدات إغاثية على النازحين الذين تقطعت بهم السبل، ويزيد تعدادهم عن 80 ألفا غالبيتهم من الأطفال والنساء.

وأفاد ناشطون من داخل المخيم إن “مفوضية اللاجئين” التابعة للأمم المتحدة قامت بتوزيع مساعدات إغاثية على النازحين في المخيم”.

وتم تسليم هذه المساعدات التي أدخلت عبر شاحنات كبيرة، إلى المندوبين المدنيين في المخيم لحين تسليمها لسكان المخيم.

ويواجه عشرات الآلاف ممن يعيشون داخل المخيم، ظروفا مأساوية، سيما في ظل الظروف الجوية الصعبة والبرد القارس.

ومما فاقم الأوضاع هناك، إغلاق الحدود بشكل كامل في حزيران الماضي، عقب هجوم إرهابي استهدف موقعا عسكريا للقوات المسلحة الأردنية يقدم خدمات للاجئين، وراح ضحيته 7 شهداء و13 جريحا من أفراد الجيش والأجهزة الأمنية.

وعلمت ” رؤية الإخبارية ” من مصادر مطلعة، أن الأردن قرر فتح ممر إنساني لاستقبال الحالات الصحية الحرجة من العالقين داخل المخيم.

وقالت المصادر إن قرار فتح الممر الإنساني، جاء من منطلق تعامل الأردن مع أي حالات لجوء إنسانية، مشددا على أن طريقة عمله ستكون خاضعة للتقدير الميداني للقوات المسلحة الأردنية.

ورغم الإغلاق التام للحدود وتوعد القوات المسلحة الأردنية كل من يقترب منها دون تنسيق مسبق بالرد المباشر ” دون تهاون ” تقول الحكومة الأردنية، إن إدخال الجرحى السوريين للعلاج في مستشفيات المملكة لم يتوقف، تأكيدا منه على استمراره بدوره الإنساني، وحتى قبل الاتفاق مع الأمم المتحدة.