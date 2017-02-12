مساعد لترامب يدافع عن دعم منتجات إيفانكا ترامب

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واشنطن – دافع مساعد كبير للرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأحد عن زميلته مستشارة الرئيس كيليان كونواي، بعد تعرضها لانتقادات على نطاق واسع لتأييدها العلني لمنتجات أزياء ابنة ترامب إيفانكا.

وقال ستيفن ميلر في محطة “إيه.بي.سي” التلفزيونية، إن كونواي مستشارة الرئيس كانت تدلي بتصريح “مبهج ومرح” عندما حثت الأمريكيين على شراء منتجات إيفانكا ترامب.

وأثارت تصريحات كونواي انتقادات من جانب نواب جمهوريين وديمقراطيين، بالإضافة إلى بعض الخبراء القانونيين الذين قالوا إنها ربما تكون قد خرقت القواعد الأخلاقية التي تحظر استخدام منصب عام للترويج لمنتجات أو تعزيز مكاسب تجارية شخصية.

وفي تصريحات لوكالة أسوشيتد برس الأسبوع الماضي، قال رئيس لجنة الرقابة بمجلس النواب الأمريكي جيسون تشافيتز، إن تصريح كونواي “تجاوز بوضوح الحد وهو غير مقبول”.

وقال إيليا كامينجز أكبر الأعضاء الديمقراطيين في نفس اللجنة اليوم الأحد، إن وصف ميلر لتصريحات كونواي غير سليم. وأضاف: “إنها حالة خرق للقانون كما يقول الكتاب”.

وأدلت كونواي بتصريحاتها بعد أن أعلن متجر نوردستروم أنه سيتوقف عن بيع ماركة ملابس إيفانكا ترامب، في خطوة دفعت الرئيس الأمريكي إلى كتابة تغريدة على تويتر هاجم فيها نوردستروم.

وقال متجر نوردستروم إنه اتخذ قرار التخلي عن هذه الماركة لأن المبيعات تراجعت بشكل مطرد ولاسيما خلال النصف الأخير من 2016، وفقا لـ«رويترز».