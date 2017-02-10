مستثمرون مصريون يروجون للسياحة في 4 أسواق أوروبية

رؤية

القاهرة – قال أمين عام جمعية مستثمري البحر الأحمر تامر نبيل، الجمعة، إن اجتماعًا لجمعيات المستثمرين سيجري عقده 16 فبراير الجاري.

ومن المقرر أن يحضر الاجتماع جمعية مستثمري البحر الأحمر، وجمعية جنوب سيناء، وجمعية طابا ونويبع، وجمعية سهل حشيش، وجمعية مرسي علم.

وأوضح «نبيل» أن الجمعية تستهدف زيارة 4 دول خلال خطتها للترويج للسياحة في مصر، من بينها السوق البولندي، والتشيكي، والنمساوي، والأوكراني. وأضاف لـ«المصري اليوم» أن الهدف من الاجتماع هو مناقشة مجموعة من القضايا التي تهم القطاع السياحي في الوقت الراهن، ومن أبرز تلك القضايا، الترويج للمقاصد السياحية المصرية بالخارج، وتغير الصورة الذهنية .

و تابع أمين عام المستثمرين، أن القطاع الخاص استطاع أن يحقق طفرة في عملية الترويج لمصر في السوق الأوكراني، حيث زادت الحركة الوافد من أوكرانيا بنسبة 17%، موضحا أن دور جمعيات المستثمرين يبرز في هذا الاتجاه حاليا.

و دعا «نبيل» إلى أهمية دراسة الأسواق التي يأتي من خلال سائحين في ظل الوضع الراهن، والتوجه نحوها والعمل على زيادة الحركة الوافد منها، مشيرا إلى ضرورة أن نلجأ إلى آلية «الرود شو»، حيث يتم عقد لقاءات مع منظمي الرحلات، والشركات، وصناع القرار السياحي، وتقديم العروض، والبرامج التي تقدمها الشركات لزيادة حجم الحركة الوافد.

كما أكد أن جمعية مستثمري البحر الأحمر، استعدت للمشاركة في «بورصة برلين»، والتي تعد الأهم في صناعة السياحة، والتي تنطلق مطلع مارس المقبل، وفقا لـ«الوطن».