مستثمر سعودي: مصر تحتاج لجهد أبنائها وليس القيادة فقط

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القاهرة – قال فهد المديفر، عضو المجلس «السعودي- البريطاني»، والمستثمر السعودي في مصر، إن مصر تمتلك من الموارد ما يفوق خيال ساكنيها، وتمتلك العديد من المقومات مثل الموقع الجغرافي.

وأضاف «المديفر»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي ممتاز القط، ببرنامج «حصريًا مع ممتاز» المذاع عبر فضائية «العاصمة»، مساء الأحد، أن «مصر يوجد بها بعض المواطنين لا يدركون قيمة من يأتي لوضع أمواله ليستثمرها في هذه البلد الكريم، فيستقبلوه بطريقة غير جيدة ويتعاملون معه على أنه أتي ليأخذ منها».

وطالب بضرورة إنجاز مقترح الشباك الواحد للمستثمرين، ويجب أن يرى هذا القانون النور، مؤكدًا أن مصر تحتاج إلى جهد ابنائها وليس قيادتها فقط، مضيفًا: «يكفي حينما طلبت الحكومة من شعبها ان يقفوا بجانبهم لبناء قناة السويس الجديدة، فهبوا جميعا لمساندتها»، وفقا لـ«اليوم السابع».