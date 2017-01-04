مستوطنون يبنون بؤرة استيطانية جديدة بالأغوار

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رام الله – قال مسؤول ملف الأغوار في محافظة طوباس والأغوار الشمالية، معتز بشارات، إن مجموعة من المستوطنين قاموا أمس الثلاثاء، بوضع هيكل خشبي لغرفة سكنية وحظيرة أغنام في منطقة المزوكح بالأغوار الشمالية .

وأضاف بشارات ، ان البؤرة الجديدة تقع على مقربة من معسكرات تابعة للاحتلال وتجمعات سكانية فلسطينية، منها خربة سمرا، وخربة مكحول، وهناك متابعات من قبل المحافظة في هذا الإطار.

وأشار إلى أن هناك دعوات من قبل المؤسسات للتضامن مع أهالي الأغوار لمواجهة سياسة المصادرة والاستيلاء على المزيد من أراضي الفلسطينيين.