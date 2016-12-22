مستوطنون يدنّسون المسجد الأقصى مجددًا

رؤية

القدس المحتلة – اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى بحراسة معززة ومشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي الخاصة.

وذكرت مصادر فلسطينية أن 17 مستوطنًا، و57 طالبًا من معاهد تلمودية (من أصول إثيوبية)، دنّسوا المسجد الأقصى، من باب المغاربة.

ونفذ المستوطنون وطلبة المعاهد التلمودية جولات استفزازية ومشبوهة في المسجد، وسط شروحات حول أسطورة الهيكل المزعوم مكان الأقصى، وتصدى لهم مصلون بهتافات التكبير الاحتجاجية.

وفي السياق واصلت سلطات الاحتلال منعَ العديد من المقدسيين من بينهم نساء القائمة الذهبية من دخول المسجد الأقصى.

ويُذكر أن سلطات الاحتلال قررت مؤخرًا مدَّ ساعات الاقتحامات للمسجد الأقصى على أن تبدأ عند الساعة السابعة والنصف صباحًا حتى الحادية عشرة ظهرًا بالتوقيت المحلي للقدس المحتلة.

يأتي ذلك في الوقت الذي أشارت الإحصائيات الرسمية إلى أن 1256 مستوطنًا اقتحموا المسجد الأقصى خلال شهر تشرين ثاني (نوفمبر) الماضي.