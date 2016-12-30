مستوطنون يستولون على بناية سكنية قرب المسجد الأقصى

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القدس المحتلة – استولت عصاباتٍ من المستوطنين اليهود ،اليوم الجمعة، على بناية سكنية مكونة من طابقين مساحتهما الإجمالية 160مترًا مربعًا، في حوش “الفاخوري” بحي وادي حلوة ببلدة سلوان، وهو الحي الأقرب إلى الجدار الجنوبي للمسجد الأقصى المبارك .

وذكرت عدة مواقع فلسطينية أن أكثر من عشرين مستوطنًا اقتحموا البناية السكنية بمساندة قوة من جنود وشرطة الاحتلال الخاصة “المقنّعة” وحرس الحدود ، سبقها إغلاق مدخل الحوش بشاحنة كبيرة، ومنع السكان من الاقتراب من المكان، لينتهي الأمر بالسيطرة على العقار، بعد دهمه من بابه الرئيسي دون وجود سكان بداخله، ما يظهر إمكانية حدوث عملية “تسريب” للعقار .

وأشارت المواقع الفلسطينية إلى أن هذه البؤرة الاستيطانية تعتبر الأولى في “حوش الفاخوري” بحي وادي حلوة، علمًا أن سلطات الاحتلال انتهت يوم الأربعاء الماضي من تركيب كاميرات مراقبة على مدخل الحي بصورة مفاجئة .