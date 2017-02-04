مستوطنون يعتدون على الفلسطينيين في نابلس والاغوار

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الضفة الغربية – اعتدى مستوطنون من مستوطنة “يتسهار” جنوب نابلس، مساء اليوم السبت، على المواطن الفلسطيني سليم سلامة من بلدة حوارة من محافظة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، بالضرب المبرح.

وافادت مصادر محلية، إن مجموعة من المستوطنين حاولوا اقتحام بلدة حوارة من الجهة الغربية، وتصدى لهم المواطنون لكنهم تمكنوا من تحطيم زجاج عدد من السيارات بالحجارة.

كما وواصل مستوطنون اعتداءاتهم على الرعاة في الأغوار الشمالية.

واشارت مصادر محلية”، بان مستوطنين أقاموا معرشات في أراضي المواطنين منذ أشهر، في خربة “مزوقح” وخلة “حمد”، يواصلون طردهم لأصحاب الماشية والرعاة من مراعي الأغوار.