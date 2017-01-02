مسلحون يهاجمون مركزًا للشرطة العراقية بسامراء وأنباء عن احتجاز رهائن

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بغداد – أفاد مصدر أمني في صلاح الدين بالعراق، اليوم الإثنين، بأن مركزا للشرطة شرق سامراء تعرض لهجوم مسلح، وأنباء عن احتجاز رهائن، فيما حاصرت القوات الأمنية انتحاريين اثنين.

وبحسب «السومرية نيوز»، قال المصدر، إن القوات الأمنية تحاصر انتحاريين اثنين بعد هجوم مسلح على مركز شرطة المتوكل شرق سامراء، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وذكرت مصادر محلية أن المسلحين الذين هاجموا مركز الشرطة ينتمون إلى تنظيم داعش.

وكان مصدر أمني في صلاح الدين أفاد، في وقت سابق من اليوم الإثنين، بوقوع تفجير انتحاري استهدف نقطة تفتيش على طريق سامراء بغداد.