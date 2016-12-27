«مسموح لك تحلم» مبادرة ثقافية ترفض تسليع الإبداع

رؤية

تنظم هالة عماد وعدد من المهتمين بالأدب والثقافة، بالتعاون مع دار زحمة كتاب، مبادرة “مسموح لك تحلم” وهي مبادرة إبداعية تشمل عددا من الفعاليات أولها مسابقة أدبية تعمل على نشر 4 دواوين فصحى وعامية.

ويحدد القائمون على المبادرة هدفهم منها بأنها محاولة لخلق واقع ثقافى وإبداعى يرفض تسليع الإبداع وإخضاعه لمنطق العرض والطلب، ويلفظ القبح بكل أشكاله، وينمى الجمال ويذكى روح الفن والحرية، وينشر قيم التفاهم والخير وقبول الآخر.

ويعلن القائمون على المبادرة عن أولى فعالياتها وهى مسابقة أدبية، فى مجالات (ديوان شعر الفصحى) و(ديوان شعر العامية)، وذلك على النحو الآتى:

1- يشترط ألا يجاوز سن المتسابق الأربعين عاما فى ١/ ١ /٢٠١٧.

2- يتقدم المشارك بديوان شعرى، فصحى أو عامية، مخطوط، لم يسبق نشره من قبل.

3- تُرسل الأعمال على صندوق المراسلات فى صفحة مبادرة (مسوح لك تحلم)، أو على إيميل المسابقة ([email protected]) فى موعد أقصاه 31 / 1 / 2017.

4- ترسل الأعمال كملف وورد فيما يتراوح بين ٧٠ إلى ١٢٠ صفحة A4 فونت سمبليفايد.

5- يُرفق بالعمل ملف يتضمن معلومات المشارك: الاسم رباعي، السن، العنوان، وأرقام الهواتف.

6- يعهد القائمون على المبادرة بالأعمال المقدّمة إلى لجنة تحكيم تضم عددًا من المتخصصين والمبدعين، لاختيار أفضل عشرة دواوين مقدّمة، فى مجال شعر الفصحى، وأفضل عشرة دواوين فى مجال شعر العامية، ويتم الإعلان عن قائمة الفائزين العشرة فى كل مجال فى غضون شهرين من موعد غلق باب التقدّم، فى موعد أقصاه نهاية مارس ٢٠١٧.

7- يتم اختيار أفضل ديوان شعر فصحى، وأفضل ديوان شعر عامية، من بين القائمة القصيرة، وتكون جائزة المسابقة طباعة العملين الفائزين على نفقة القائمين على المبادرة ودار (زحمة كتاب) بالتعاون بينهما.

8- يتم تكريم بقية الفائزين فى قائمة العشرة بنشر كتابين مجمّعين، أحدهما يضم مختارات لشعراء شعر الفصحى، والآخر مختارات لشعراء شعر العامية، ويتم عمل حفل توقيع جماعى بالتعاون مع عدد من منظمات المجتمع المدني، والمراكز الثقافية المستقلة، فى احتفالية كُبرى يُدعى لها عدد من كبار الشخصيات العامة فى مختلف المجالات الإبداعية الفنية والثقافية فى موعد يحدده القائمون على المبادرة فى حينه.