مشاهد تحبس الأنفاس.. «نسور» تخطف بشرًا وحيوانات تفوق حجمها

رؤية – أشرف شعبان

القاهرة – تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مجمع لأقوى نسور، في مشاهد تحبس الأنفاس، حيث قامت بالتقاط حيوانات وأطفال تكاد تفوق حكم النسر نفسه بمرات.

المشهد الأول

صورت إحدى الكاميرات نسرا يهاجم حيوان الماعز الذي يفوق وزنه بأضعاف، إلا أنه تمكن من النجاة بصعوبة بعد صراع طويل.

المشهد الثاني

في أحد الجبال هاجم نسر جلا وأصابه بجروح وقد تمكن أصدقاؤه من تخليصه وأمسكو بالنسر المهاجم.

المشهد الثالث

في هذا الفيديو يظهر نسر وهو يقوم باصطياد صغير الماعز وقد استطاع حمله والتحليق به بكل سهولة.

المشهد الرابع

في إحدى الحدائق قام نسر بحمل طفل صغير ولحسن الحظ أنه أفلته وسقط فوق العشب

المشهد الخامس

صورت إحدى الكاميرات نسرا وهو يقوم بحمل حيوان يفوق وزنه بأضعاف بكل سهولة.

المشهد السادس

بينما كانت إمراة تقوم بعرض لجمهورها فجأة هاجمها نسر بقوة وأصابها بجروح في الرقبة.

المشهد السابع

النسر تهاجم الذئاب أيضا، وفي هذا المقطع يظهر نسر يقوم بالهجوم على صغير ذئب ورغم محاولة الأم إنقاذ صغيرها إلا أنها لم تنجح.

المشهد الثامن

بينما كان شاب نازلا فجأة اصطدم به نسر وعلق في المظلة مما أدى إلى إتلافها. ولحسن حظه أنه كان يتوفر على مظلة أخرى.

المشهد التاسع

في هذا الفيديو تظهر شابة وهى تتعرض لهجوم من طرف نسر صغير، بينما كانت تقود الدراجة الهوائية.