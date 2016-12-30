مشروع قرار روسي بمجلس الأمن لدعم قف إطلاق النار بسوريا

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نيويورك – وزعت روسيا ،اليوم الجمعة، مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي لدعم وقف إطلاق النار في سوريا.

وقال السفير الروسي في الأمم المتحدة فيتالي تشوركين: “نأمل أن يصوت مجلس الأمن على القرار غدا”.

وأضاف “فيتالي” أن :” كل من يريد أن ينضم للمفاوضات الجادة بشأن سوريا مرحب به”.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الحليف الأساسي للرئيس السوري بشار الأسد، وقف إطلاق النار ،أمس الخميس ،بعد إعداد الاتفاق مع تركيا التي تدعم المعارضة السورية منذ وقت طويل.

وفي كلمة له خلال اجتماع مع وزيريه للدفاع، سيرغي شويغو، والخارجية، سيرغي لافروف، قال بوتين إنه جرى توقيع ثلاث وثائق تمهد الطريق لحل الأزمة السورية.

وقال بوتين إن الوثائق تضمنت اتفاق وقف إطلاق النار بين الحكومة السورية والمعارضة، وإجراءات لمراقبة الاتفاق، وبيانا بشأن الاستعداد لبدء محادثات السلام لحل الأزمة السورية.

وأضاف الرئيس الروسي أن الاتفاقات التي تم التوصل إليها “هشة وتحتاج لعناية خاصة وتعاون”، وأن روسيا وافقت على الحد من انتشارها العسكري في سوريا.