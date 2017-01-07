مصادر أمنية بمطار القاهرة تنفي القبض على ضابط بالجيش الأمريكي

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القاهرة – أفادت سلطات الأمن في مطار القاهرة الدولي، أن الأنباء التي تداولتها بعض المواقع الإخبارية، بشأن ضبط أحد عناصر الجيش الأمريكي، وبحوزته “جواز سفر رسمي”، في محاولة تهريب ذخيرة حية لسلاح قناصة، وخمسين ألف دولار، خلال سفره إلى فرنسا، عارية عن الصحة.

وصرحت مصادر أمنية بالمطار أنه أثناء إنهاء إجراءات سفر ركاب رحلة الخطوط الفرنسية ، رقم 508 المتجهة إلى باريس ، اشتبه رجال التأمين في الراكب الأمريكي، وهو صف ضابط بالسفارة الأمريكية “عريف”، وبتفتيش حقائبه عثر علي طلقة حية صغيرة الحجم، بالمخالفة لقانون حيازة الأسلحة والذخيرة.

وأوضحت المصادر أن الراكب تنازل عن الطلقة، وأكد لسلطات المطار عدم علمه بمنع اصطحاب ذخائر أثناء السفر، وسمحت له بالسفر علي الطائرة المتجهة إلي فرنسا ، وتم إعدام الطلقة وفقا للقانون.

وكالات