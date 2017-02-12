مصادر أمنية: مقتل وإصابة 8 إرهابيين خلال مداهمة جنوب العريش

رؤية

القاهرة – أعلنت مصادر أمنية رفيعة المستوى بمحافظة شمال سيناء المصرية، الأحد، مقتل وإصابة 8 عناصر إرهابية بحملة أمنية موسعة نفذتها قوات إنفاذ القانون من الجيش والشرطة بمناطق جنوب العريش.

وقالت المصادر، إن قوات إنفاذ القانون داهمت بؤرة إرهابية بمنطقة «المسمي» جنوب مدينة العريش، بعد ورود معلومات أمنية بتواجد خلية إرهابية بها، حيث أسفرت عن مقتل 5 عناصر تكفيرية وإصابة 3 آخرين بعد اشتباك مسلح معهم، وضُبط بحوزتهم أسلحة آلية.

وأشارت المصادر إلى تدمير سيارة دفع رباعي خاص بالعناصر التكفيرية محمل عليها مدفع «جرينوف»، بجانب تدمير عدد من البؤر الإرهابية الخاصة بالعناصر التكفيرية.

من ناحية أخرى، نجحت القوات في تفجير5 عبوات ناسفة، قامت العناصر الإرهابية بزرعها بطريق القوات، دون وقوع إصابات أو خسائر.

وقالت مصادر أمنية، أن عناصر إرهابية قامت بزرع 5 عبوات ناسفة بطريق القوات، بمناطق جنوب العريش، حيث تم الكشف عنها، وتفجيرها بإطلاق النار عليها من مسافة، ما أحدث دويًا هائلًا ودخانًا كثيفًا، دون وقوع إصابات أو خسائر.

وتقوم القوات بتمشيط المناطق المحيطة للبحث عن عبوات ناسفة أخرى ولضبط المتورطين في زرعها، وفقا لـ«المصري اليوم».