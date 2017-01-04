مصادر تركية تكشف تفاصيل آلية مراقبة الهدنة في سوريا

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أنقرة – كشفت مصادر صحفية تركية أنها حصلت على نسخة من وثيقة توضح تفاصيل آلية مراقبة الهدنة بسوريا، بالإضافة إلى جدول مفاوضات السلام، وتتضمن إقامة نقاط مشتركة بين تركيا وروسيا على الأراضى السورية.

ونقلت قناة «سكاى نيوز بالعربية»، اليوم الأربعاء، عن المصادر قولها إن تركيا وروسيا اتفقتا بصفتهما الراعيتان لوقف إطلاق النار فى سوريا على إقامة نقاط مشتركة لمراقبة الهدنة بين الحكومة السورية وجماعات المعارضة المسلحة.

وأضافت نقلا عن الوثيقة الصادرة فى 29 ديسمبر الماضي، أنه من أجل رصد وتسجيل انتهاكات الهدنة فإن الطرفين الضامنين لها سيعملان على إقامة نقاط إشراف ومراقبة فى المناطق السكنية بمحاذاة خطوط المواجهات بين أطراف القتال وذلك من أجل ضمان الاستجابة لوقف إطلاق النار بين تلك الأطراف.

بدوره، أكد مسئول تركى لم يكشف عنه أنه سيتم نشر مسؤولين أتراك وروس فى مناطق مختلفة من سوريا بغرض أنشطة مراقبة الهدنة.

وأضاف أن أنقرة وموسكو ستشرعان بإقامة مراكز مراقبة مشتركة لمتابعة تنفيذ وقف إطلاق النار فى سوريا عن كثب، مشيرا إلى أن تركيا ستستخدم قاعدة “إسكى شهر” الجوية الرئيسية، بينما ستستخدم روسيا قاعدة “حميميم” الجوية داخل سوريا لهذه الغاية.