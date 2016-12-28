مصادر يمنية: الانقلابيون يفخخون قتلاهم ويقتلون الحيوانات

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صنعاء – قالت مصادر في المقاومة اليمنية الموالية للشرعية بمحافظة شبوة، إن الانقلابيين قاموا بتفخيخ قتلاهم في بلدة عسيلان، قبل أن يتركوا جثثهم ويفروا هاربين، فيما أكدت مصادر أخرى أن الميليشيات الانقلابية قامت بقتل الجمال في طريقة انتقامية من المواطنين.

وبحسب «موقع 24» الإخباري، أكدت المصادر أن الانقلابيين أطلقوا النار على الجمال والمواشي انتقاما من المدنيين عقب هزيمتهم في عدة جبهات ببلدتي بيحان وعسيلان.

وأشاروا إلى أن الانقلابيين أطلقوا النار عليها النار على الجمال في وادي بلحارث انتقاماً من القبائل التي وقفت ضدهم.

وقالت مصادر أخرى إن ميليشيات الحوثي قامت بتفخيخ جثث عدد من قتلاهم في محاولة عرقلة تقدم القوات لتطهير الجيوب المتبقية.