مصالحة تاريخية بين اليابان والولايات المتحدة.. لن نعيدها ثانية

رؤية – هالة عبدالرحمن

في رحلة حج تاريخية التقى الرئيس الأمريكي باراك أوباما ورئيس وزراء اليابان فوق المياه المقدسة عند قاعدة “بير هاربول”، حتى يثبتا للعالم أن ألد الأعداء من الممكن أن يصبحا صديقان، ولكن رئيس الوزراء الياباني رفض الاعتذار واكتفى بالتعهد للعالم أنه لا يجب تجربة الحرب مرة ثانية.

وبعد خمسة وسبعين عامًا من الهجوم المفاجئ لليابان على القاعدة الأمريكية، اعتبر الرئيس الأمريكي باراك أوباما أن زيارة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي إلى موقع هجوم سلاح الجو الياباني على قاعدة بيرل هاربر الأمريكية “يجسد قوة المصالحة“.

وأضاف أوباما في كلمته خلال زيارته يرافقه رئيس وزراء اليابان لبيرل هاربر، أن “هذه المبادرة التاريخية دليل على أن أعمق الجروح التي تخلفها الحروب يمكن لها أن تتحول إلى صداقة وسلام دائمين“.

من جهته، حيا “آبي ذكرى جميع الرجال والنساء الشجعان الذين فقدوا حياتهم في الحرب العالمية الثانية التي بدأت في هذا المكان، وحض على عدم تكرار أهوال الحرب، مضيفا أن الرسالة التي يريد إيصالها للعالم من بيرل هاربر هي “رسالة قوة المصالحة“.

وكان رئيس وزراء اليابان وصل إلى هونولولو في هاواي في زيارة تاريخية ليكرم خلالها مع الرئيس الأمريكي ضحايا هجوم سلاح الجو الياباني في عام 1941 على قاعدة بيرل هاربر.

وخلف الهجوم الياباني على القاعدة أكثر من 2400 قتيل، وعجل بدخول الولايات المتحدة الحرب العالمية الثانية. وتعتبر هذه الزيارة الأولى لمسؤول ياباني إلى موقع النصب الذي أقيم في بداية ستينيات القرن الماضي، وتأتي بعد زيارة أوباما في مايو الماضي لمدينة هيروشيما التي ألقيت عليها قنبلة نووية أمريكية في عام 1945.

وتعد الزيارة التاريخية مخاطرة سياسية كبيرة من قبل آبي بسبب التعاطف الكبير لدى الشعب الياباني مع حكومتهم التي اتخذت قرار مفاجئ بشن حرب على واشنطن إلا أن حكومتهم فشلت بسبب التخبط البيروقراطي.

ومرت العلاقات الأمريكية اليابانية بمراحل عدة بسبب الأدوار التي كان يؤديها كل طرف من طرفي العلاقة وعلى وفق مقتضيات المرحلة التاريخية ذات الصلة.

فقد أخذت العلاقات في البداية الطابع التحالفي عندما دخلت الدولتان الحرب الى جانب الحلفاء في الحرب العالمية الأولى, إلا أنها أصبحت فيما بعد علاقات تصارعية عندما دخلت الدولتان في مواجهة عسكرية في الحرب العالمية الثانية. وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية دخلت اليابان مرحلة جديدة من مراحل تاريخها الحديث إذ طرأت متغيرات جديدة على اليابان لم تشهدها من قبل، فقد أصبحت للمرة الأولى في تاريخها خاضعة للاحتلال الأمريكي المباشر إثر الهزيمة التي تلقتها على أيدي الحلفاء وبالذات الولايات المتحدة الأمريكية .

وشهدت العلاقات اليابانية الأمريكية في تلك المرحلة تحولًا جذريًا عما كانت عليه في السابق إذ اضطلعت الولايات المتحدة الأمريكية بدور كبير في مساعدة اليابان في إعادة ترتيب أوضاعها بهدف تأسيس علاقات ثنائية تقوم على تحديد مسار أساس للتعاون الثنائي يخدم مصالح الولايات المتحدة الامريكية بصفة أساسية في إقليم اسيا الباسيفيك ويقوم هذا المسار على أساس ان قيام اليابان بدور بارز في الشرق الاقصى يساعد الولايات المتحدة على تنفيذ سياستها الخارجية في المنطقة فضلاً عن حاجة الولايات المتحدة الماسة إلى اليابان كحليف استراتيجي خاصة بعد أن تحولت الصين الى دولة شيوعية في عام 1949.

وكان لقيام الحرب الباردة والصراع الأمريكي السوفيتي أثره على العلاقات اليابانية الامريكية. إذ عملت الولايات المتحدة على اقامة علاقة تحالفية مع اليابان من اجل ان تكون حليفا لها في منطقة اسيا-الباسيفيك في مواجهة الخطر الشيوعي , فعمدت الى اقامة علاقات اقتصادية قوية قائمة على اساس التعاون الاقتصادي والتكنولوجي وكذلك اقامة علاقات سياسية ودبلوماسية فضلاً عن تأسيس التحالف الأمني بين الطرفين الذي قام على اساس معاهدة الامن المتبادل المبرمة عام 1951 لتشكل هذه المعاهدة التحالف الأمني الأبرز في المنطقة في ذلك الوقت .

ومع بداية عقد التسعينيات من القرن الماضي تغيرت وتبدلت العديد من السياقات الحاكمة للعلاقات الدولية بسبب انتهاء الحرب الباردة بين العملاقين الامريكي والسوفيتي وانهيار احد اطراف القطبية الثنائية وهو الاتحاد السوفيتي ودخول العالم في نظام دولي جديد . وبالرغم من ذلك فأن العلاقات اليابانية الامريكية قد تشعبت وتطورت في مستوياتها كافة, ففي جانب العلاقات الاقتصادية ازدادت معدلات التبادل التجاري والاستثماري فأنه وفي ذات الوقت ازدادت الخلافات الثنائية حول القضايا التجارية مما أفضى الى دخول الطرفين في مفاوضات مباشرة فضلاً عن تدخل المؤسسات الاقتصادية الدولية لحل تلك الخلافات . اما في جانب العلاقات السياسية فقد قدمت اليابان نفسها كطرف مساوم للولايات المتحدة في العديد من القضايا بشكل مباشر وغير مباشر (مثل القضايا الأمنية والعسكرية التي تخص علاقتهما التحالفية). كما اتجهت اليابان بعد الحرب الباردة الى البحث عن دور سياسي خارجي يتناسب مع مكانتها الاقتصادية الدولية. اما في المجال الأمني فقد سعت الدولتان الى الحفاظ على تحالفهما الأمني عن طريق استمرار العمل بمعاهدة الأمن المتبادل واتساع اداركهما الأمني للمخاطر والتهديدات الإقليمية والسعي لإعطاء اليابان دورا اكبر في المجال الأمني . وهناك متغيرات عديدة وفاعلة مارست دورها في تحديد طبيعة ومسار وخصائص العلاقات اليابانية الأمريكية بعد الحرب الباردة لعل اهمها الخلافات التجارية بين البلدين والمنافسة على تبوأ مركز مهم في التجارة الدولية . وكذلك أحداث 11 سبتمبر2001، والتي شكلت مفصلا جديدا في السياسة الدولية، ومن بين تلك المتغيرات أيضا التحالفات السياسية التي قامت في إقليم آسيا-الباسيفيك بين بعض القوى الإقليمية، كما إن هنالك متغيرات أخرى ذات تأثير في العلاقات اليابانية الأمريكية كالملف النووي الكوري الشمالي والقدرات العسكرية للصين.