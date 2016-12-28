مصدر سعودي: عُمان قررت الانضمام للتحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب

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الرياض – قال مصدر سعودي مسؤول، إن سلطنة عمان أبلغت السعودية، الأربعاء، بانضمامها للتحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب الذي كان ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أعلن عن إنشائه في ديسمبر الماضي، بحسب «رويترز».

وقال المصدر إن ولي ولي العهد تلقى رسالة من وزير الدفاع العماني مضمونها إعلان سلطنة عمان الانضمام للتحالف الذي تبناه ويدعمه بقوة الأمير محمد بن سلمان.

كان الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد السعودي ووزير الدفاع أعلن عن إنشاء التحالف الإسلامي لمكافحة الإرهاب وانضمت إليه أكثر من أربعين دولة إسلامية.