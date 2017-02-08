مصدر: غارة إسرائيلية على موقع لحزب الله جنوب سوريا

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القدس المحتلة – قصفت مروحية إسرائيلية موقعاً لحزب الله اللبناني، في مدينة القنيطرة جنوب سوريا فجر الخميس.

وقال مصدر عسكري سوري، إن “طائرة مروحية إسرائيلية قصفت نقطة رصد لميليشيا حزب الله اللبناني في الحي العمالي في مدينة القنيطرة ما أدى الى إصابة شخص بجروح”.

وقصفت إسرائيل عدداً من المواقع العسكرية السورية خلال العام الحالي آخرها قصف مطار المزة العسكري غرب العاصمة دمشق نهاية شهر يناير الماضي.

وكان تقرير إخباري ذكر أن قذيفة هاون مصدرها سوريا، انفجرت في أرض مفتوحة على طول الحدود الشمالية لإسرائيل.

وقالت صحيفة “يديعوت احرونوت” في موقعها الإلكتروني، إن الجيش الإسرائيلي يبحث عن مكان انفجار القذيفة لمعرفة ما إذا كانت قد سقطت داخل إسرائيل أو سوريا.

فيما تمكنت منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية من اعتراض ما لا يقل عن 3 صواريخ أطلقت باتجاه مدينة إيلات المطلة على البحر الأحمر مساء الأربعاء.

وذكرت صحيفة “هاارتس” أن أحد الصواريخ سقط خارج أراضي إسرائيل.

وتقع مدينة إيلات عند أقصى الطرف الجنوبي لإسرائيل، وتشارك في الحدود مع الأردن وسيناء المصرية، وفقا لـ«24».