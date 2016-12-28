مصدر لـ«أنباء الشرق الأوسط» ينفي استقالة محافظ البنك المركزي

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القاهرة – نفى مصدر مسؤول بالبنك المركزي صحة ما تردد عن تقديم محافظ البنك المركزي طارق عامر استقالته، مؤكدًا أن المحافظ يمارس عمله بشكل طبيعي.

وأشار المصدر- في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط – إلى أن ما نشر في هذا الشأن سواء تقديم المحافظ استقالته أو إقالته عارٍ تمامًا من الصحة.

وطالب المسؤول وسائل الإعلام بتحري الدقة والابتعاد عن إثارة الشائعات التي تضر بالاقتصاد الوطني واستقراره.

وكان محافظ البنك المركزي طارق عامر قد التقى أمس وفدا من اتحاد الصناعات والمستثمرين لمناقشة المقترح المقدم من اتحادي الصناعات والغرف التجارية فيما يخص مديونيات الشركات بالعملة الأجنبية.

وأصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، الأربعاء، قرارًا بإعادة تشكيل اللجنة الوزارية الاقتصادية برئاسته وعضوية محافظ البنك المركزي المصري إلى جانب وزراء المالية والتخطيط والاستثمار والتجارة والصناعة والتعاون الدولي وقطاع الأعمال العام، وستتولى اللجنة وضع إطار عام للسياسة الاقتصادية والمالية للبلاد وتوجهاتها على مختلف الأصعدة.

وتولى طارق عامر منصبه كمحافظ للبنك المركزي المصري أواخر أكتوبر من العام الماضي وأسهم في زيادة الاحتياطى النقدى بنحو 7 مليارات دولار ليسجل 23 مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضي، كما استطاع المركزي خلال 2016 في توفير أكثر من 15 مليار دولار لتمويل عمليات شراء سلع أساسية واستراتيجية وسداد التزامات حكومية، وفقا لـ«المصري اليوم».