مصدر ليبي: لجنة مشتركة لرصد تحركات «داعش» الفارين

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طرابلس – قال مصدر عسكري ليبي، اليوم الثلاثاء، إن القوات الأمنية قامت بتشكيل غرفة أمنية وعسكرية مشتركة بين مصراتة وبني وليد، مهمتها رصد أي تحركات لعناصر تنظيم داعش المتحصنين بالأودية بمنطقة سوف الجين، الفارين من سرت وبنغازي.

وأضاف المصدر، بحسب ما أورد موقع «بواسة الوسط» الليبي، أن هذه العناصر الإرهابية أقامت معسكراً للتدريب، في محاولة لإعادة تنظيم صفوفهم بعد هزيمتهم في مدينة سرت على يد قوات “البنيان المرصوص”.

وتصاعدت مخاوف محلية ودولية بعد أنباء عن فرار عناصر تنظيم داعش من سرت إلى خارج المدينة بعد هزيمتهم وإعلان تحريرها.