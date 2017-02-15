مصرع وإصابة 10 أشخاص بحادث طعن في شينجيانج الصينية

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بكين – قالت حكومة إقليمية في الصين إن ثلاثة مهاجمين مسلحين بسكاكين قتلوا 5 أشخاص وأصابوا خمسة آخرين في منطقة شينجيانج في أقصى غرب البلاد قبل أن تقتل الشرطة “البلطجية”.

وقال حكومة مقاطعة هوتان في بيان مقتضب على موقعها الإلكتروني في ساعة مبكرة من، صباح اليوم الأربعاء، إن الهجوم وقع مساء أمس الثلاثاء في منطقة بيشان في الجزء الجنوبي المضطرب في شينجيانج.

وقال البيان “في الوقت الحالي النظام الاجتماعي طبيعي في الموقع.. المجتمع مستقر وأعمال التحقيق جارية.” ولم يذكر مزيدا من التفاصيل بشأن المهاجمين أو دوافعهم.

وقتل مئات الأشخاص في السنوات القليلة الماضية في شينجيانغ الغنية بالموارد على الحدود مع آسيا الوسطى وباكستان في أعمال عنف بين أفراد من أقلية الويغور العرقية والأغلبية الهان الصينيين.

وألقت الحكومة باللوم في معظم الاضطرابات على متشددين إسلاميين إنفصاليين برغم قول جماعات حقوقية ومنفيين إن الغضب من القيود الصينية على الشؤون الدينية والثقافية للمسلمين الويغور هو السبب الأكبر في العنف. وتنفي الصين أي قمع في شينجيانج.

وتعتبر هوتان- التي كانت ذات يوم على طريق الحرير- جزءا من معقل الويغور، وفقًا لـ «رويترز».