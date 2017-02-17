مصرع وإصابة 7 أشخاص بينهم مجندين بتفجير في شمال سيناء

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القاهرة- استشهد 3 مجندين وأصيب 4 آخرون فى انفجار عبوة بمدرعة تابعة لقوات الأمن فى منطقة وسط سيناء.

ذكر مصدر طبى أن 3 مجندين استشهدوا، وأصيب 4 جنود آخرين جراء انفجار عبوة ناسفة بمدرعة فى طريق قرب مصنع الأسمنت بمركز الحسنة فى وسط سيناء.

ونقلت سيارات الإسعاف الشهداء والمصابين إلى مستشفى السويس العسكرى، ودفعت الأجهزة الأمنية بتعزيزات للمنطقة بحثا عن الخلية الإرهابية التى فجرت العبوة الناسفة عن بعد.

وفى جانب آخر، ذكرت مصادر طبية أن مسلحين مجهولين أطلقوا النار على السيارة كود 1796 بقيادة السائق محمود الجورانى، والمسعف محمد عطوة أثناء سيرها على الطريق الدائرى بمدينة العريش، دون أى إصابات، مشيرا إلى أن السيارة تعرضت لتلفيات نتيجة إطلاق النار عليها، وأبلغت الجهات المعنية لاتخاذ اللازم، وفقًا لـ «مبتدا».