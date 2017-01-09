مصرع 20 شخصًا في حادث تصادم شمال غرب هايتي

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بورتو برنس – لقى 20 شخصًا مصرعهم فى حادث تصادم بين حافلة مكدسة بالركاب وشاحنة فى منطقة نائية شمال غربى هايتى، وذكرت شبكة “ايه بى سى نيوز”الإخبارية الأمريكية، مساء اليوم الاثنين، أن السلطات الصحية فى هايتى أوضحت فى هذا الصدد أن 11 شخصًا لقوا مصرعهم فى الحال، فيما لفظ الآخرون أنفاسهم بعد وصولهم إلى المستشفى للعلاج.

ولم تتوافر أية تقارير – حتى الآن – بشأن مصير سائقى الشاحنة وحافلة الركاب، حيث بدأت الشرطة تحقيقات للوقوف على أسباب الحادث.

وتعتبر حوادث التصادم من الظواهر الشائعة فى هايتى؛ نظرًا لعدم الالتزام بتطبيق قواعد المرور فضلاً عن تحميل السيارات بإعداد تفوق حمولتها من الركاب والبضائع، وفقا لـ«المصري اليوم».