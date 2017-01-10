مصرع 25 شخصًا جراء الفيضانات في تايلاند

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بانكوك – قال رئيس إدارة الوقاية والحد من آثار الكوارث في تايلاند شاتشاي برومليرت، اليوم الثلاثاء، إن 25 شخصا لقوا حتفهم وفقد اثنان آخران بسبب الفيضانات التي ضربت 12 إقليما بجنوب البلاد.

ونقلت صحيفة «بانكوك بوست» عن شاتشاي القول إنه ابتداء من الأول من كانون ثان/يناير الجاري، ضربت فيضانات 12 إقليما، مما أضر بنحو 1.1 مليون في ما يقرب من 5000 قرية في 111 منطقة، حسبما أفادت وكالة الأنباء «الألمانية».

وأضافت الصحيفة إن «الفيضانات ألحقت الضرر بخمس منشآت حكومية و218 طريقا و59 جسرا».

وقد توقعت «هيئة الأرصاد» هطول مزيد من الأمطار وارتفاع الأمواج خلال الأيام القليلة المقبلة”.