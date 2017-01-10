مصرع 8 صيادين إثر هجوم لقراصنة جنوب الفلبين

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مانيلا – قال متحدث باسم خفر السواحل الفلبيني، اليوم الثلاثاء، إن مسلحين قتلوا 8 صيادين في هجوم نفذه قراصنة على ما يبدو في جنوب الفلبين.

ووفقًا لـ«رويترز»، قال أرماند باليلو المتحدث باسم خفر السواحل إن “قارب صيد فلبينيا على متنه طاقم من 15 شخصا كان يعمل قبالة ساحل جزيرة لود سيرومون قرب شبه جزيرة زامبوانجا الليلة الماضية عندما هاجمه 5 مسلحين في قارب سريع”، مشيرا إلى أن مهاجمين فتحوا النار على الصيادين.

وتابع باليلو قائلا، “نعتبر هذا هجوم قرصنة، لو كانوا إسلاميين متشددين لأسروهم وطلبوا فدية”، مضيفا أن المهاجمين فروا في الظلام وأن سفينتين تابعتين لخفر السواحل أرسلتا للبحث عنهم.

وبحسب المصادر، وقع الهجوم في ظل منح الجيش الفلبيني مهلة ستة أشهر لإنهاء خطر الإسلاميين المتشددين بما في ذلك التهديدات على سفن الشحن في الجنوب حيث تنشط حركة تمرد قديمة بعد تنامي نفوذ تنظيم داعش.

وكان إسلاميون متشددون قد أسروا حوالي 24 بحارا وسائحا العام الماضي في هجمات على قوارب ويخوت في بحري سيليبس وسولو مما زاد المخاوف بين مسؤولي الدفاع في إندونيسيا وماليزيا والفلبين بشأن الإسلاميين المتشددين والقرصنة.