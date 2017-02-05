مصر: إحالة أوراق قاتل بائع الخمور بالإسكندرية إلى المفتي

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القاهرة – أحالت محكمة جنايات الإسكندرية المتهم بذبح صاحب محمصة وبائع الخمور في الإسكندرية، عادل أبوالنور سليمان، إلى مفتي الجمهورية، في ثاني جلسات نظر القضية اليوم الأحد، وحددت يوم 9 مارس المقبل للنطق بالحكم بعد استشارة رأي المفتي.

ووجهت النيابة العامة، للمتهم، تهم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، بينما رد المتهم بالقول: قتلته، ولو بإمكاني قتل جميع بائعي الخمور لقتلهم.

وقال المتهم، إن سبب كراهيته للأقباط هو سلوكياتهم ضده، مضيفًا: منهم فئات قليلة الأدب والمئات منهم تبصق علي وينظروا لي نظرة سيئة، وأحذر الجميع لأن ما فعلت سيتكرر إذا استمر كره النصارى للملتحين.

وقال نصيف لمعي شقيق المجني عليه، والذي يمتلك محلًا بجوار المحمصة التي ذُبح أمامها القتيل: يوم الجريمة الساعة 11 ونص مساءً كنت جالسًا أمام المحل وفوجئت بالمتهم يغافل شقيقي أمام محله بالنحر من ظهره وطعنه بالسكين. وقال المقدم أحمد مليس، ضابط الشرطة الذي ألقى القبض على المتهم، أثناء شهادته أمام المحكمة في الجلسة الأولى السبت الماضي، إن المتهم اعترف بذبح المجني عليه لبيعه الخمور لأنها محرمة شرعًا، وأرشد عن سلاح الجريمة.

وأضاف ضابط الشرطة: المتهم أكد تجهيزه للسكين من منزله وذهابه لـ”الفرش” الذي يعمل عليه في الشارع، صباح يوم الواقعة، ثم توجه إلى المحمصة وذبح الضحية لأنه أقرب بائعي الخمور من مكان عمله، وسبق أن حذر المجني عليه في محله منذ فترة طويلة، مشيرًا إلى أن المتهم ارتكب الجريمة لسوء سلوكه وليس نتيجة اتجاه معين ضد الدين المسيحي. وطلب أحمد السيد محامي المتهم بانتداب الضابط الذي اشترك في التحريات وصحيفة الحالة الجنائية للمتهم.

وقال ممثل نقابة المحامين، إن النقابة قررت إيفاده للدفاع عن المتهم، كجزء من دورها الرئيس في القضايا الوطنية، وبخاصة أن الدعوى ليست عادية لكنها تمس الوطن، وفقا لـ«الوطن».