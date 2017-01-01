مصر: إحالة أوراق متهمي «خلية الوراق» إلى المفتي

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الجيزة – قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة في مصر، برئاسة المستشار معتز خفاجي، اليوم الأحد، إحالة أوراق متهمين اثنين لفضيلة المفتي في جلسة محاكمتهما بالقضية المعروفة بـ”خلية الوراق الإرهابية”، لاتهامهما باستهداف رجال الشرطة، والمؤسسات العامة، وقتل شخصين من بينهما أمين الشرطة عمرو عزت.

كما قررت المحكمة، تحديد جلسة 1 فبراير المقبل، للحكم على باقي المتهمين في القضية والبالغ عددهم 7 متهمين، بحسب موقع “المصري اليوم”.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والدكتور خالد الزناتي وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

فيما وجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم منها حيازة أسلحة نارية، والقتل للمدنيين ورجال الشرطة، والانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون، وحيازة منشورات تحريضية.