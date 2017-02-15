مصر: إخلاء سبيل الضابط المتهم بإطلاق النار على سائق توك توك بالمنوفية

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القاهرة – قررت نيابة بندر شبين الكوم في محافظة المنوفية المصرية برئاسة المستشار محمد عز إخلاء سبيل الضابط “م.ع” المتهم بإصابة سائق توك توك بطلق نارى على ذمة التحقيقات بكفالة ٥ آلاف جنيه، ويتم الآن إنهاء إجراءات دفع الكفالة وإخلاء السبيل للضابط.

كان اللواء خالد أبو الفتوح مدير أمن المنوفية قد تلقى إخطارًا يفيد بإطلاق ضابط مرور بمدينة شبين الكوم عيارًا ناريًا تجاه “محمد عبد الرازق أحمد” ومقيم بمدينة شبين الكوم ٤٠ سنة، حيث أصيب أسفل العين اليسرى، وتم الدفع بسيارة إسعاف بإشراف الدكتور أمجد عبد الحميد مدير مرفق إسعاف المنوفية، وشادى نبوى البدرى، مشرف عام إسعاف محافظة المنوفية، وتم نقل المصاب الى مستشفى القصر بشبين الكوم، وفقا لـ«أنباء الشرق الأوسط».