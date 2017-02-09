مصر.. إخلاء سبيل 12 من رجال الأعمال في قضية تمويل الإخوان

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القاهرة – أخلت نيابة شرق القاهرة الكلية، برئاسة المستشار إبراهيم صالح، المحامي العام الأول، اليوم الخميس، سبيل 12 من رجال الأعمال وملاك عدة شركات سياحة وصرافة صادر قرار بإدراج أسمائهم بقوائم الكيانات الإرهابية في مصر.

ووجهت النيابة إليهم تهمة الانضمام لجماعة الإخوان وتمويلها، وذلك على ذمة القضية رقم 653 لسنة 2014، وأنكر المتهمون خلال التحقيقات التهم المنسوبة إليهم، مؤكدين أنهم ليس لهم صلة بجماعة الإخوان.

ومن ضمن الشركات التي سبق التحفظ عليها من قبل لجنة حصر أموال جماعة الإخوان شركة التيسير للصرافة، وشركة الدولية للأدوية، والاثنين يملكهما عدد من عائلة القيادي الإخواني، خيرت الشاطر، وشركة انسباير فارما للأدوية، وعدد من شركات السياحة.

يأتي ذلك بعد أن استمعت النيابة في مصر إلى عددٍ من أفراد أسرة القيادي الإخواني، خيرت الشاطر وأبرزهم بناته الثمانية وزوجته “عزة. أ”، وعدد من أبناء القيادي مهدي عاكف، المرشد العام الأسبق لجماعة الإخوان، بحسب موقع “اليوم السابع”.