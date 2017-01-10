مصر: إصابة رقيب شرطة بطلق ناري من مجهولين بالعريش

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القاهرة – أعلنت مصادر أمنية وطبية بشمال سيناء، مساء الثلاثاء، إصابة رقيب شرطة بمديرية أمن شمال سيناء، بطلق ناري من مسلحين مجهولين بمدينة العريش، وتم نقله للمستشفى للعلاج.

وقالت المصادر، إن مسلحين مجهولين، قاموا بإطلاق النار على رقيب الشرطة، مجدي محمد حسين، 43 سنة، من مدينة المنصورة، أمام منزله بحي المساعيد، بدائرة قسم شرطة ثالث العريش، ما أسفر عن إصابته بطلق ناري بالذراع الأيسر.

تم نقل المصاب إلى مستشفى العريش العسكري لتلقي العلاج اللازم، وأخطرت الجهات المعنية للتحقيق.

وتكثف مديرية أمن شمال سيناء من جهودها لسرعة تحديد هوية المتورطين في الحادث، وضبطهم، وفقا لـ«المصري اليوم».