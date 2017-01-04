مصر: إلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بالغرامة في قضايا الإفلاس

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القاهرة – قال المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، إن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون بإعادة الهيكلة وتنظيم الإفلاس، بهدف تقليل الدعاوى القضائية وتشجيع المتعثر على السداد وتبسيط الإجراءات.

وأوضح في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، أن المشروع ينص على إنشاء إدارة إفلاس في المحاكم الاقتصادية، ووضع جدول لخبراء لجنة إعادة الهيكلة، كما يعتمد القانون على التوافق بين الدائن والمدين، وفقا لما ورد بموقع «اليوم السابع».

وأكد أن مشروع القانون يتضمن إلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بالغرامة في قضايا الإفلاس.

ومن جانبها، قالت داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، إن قانون إعادة الهيكلة وتنظيم الإفلاس يأتى استكمالًا لقانون الاستثمار الجديد، وتطوير المنظومة التشريعية لتشجيع المستثمرين.