مصر: إلغاء 11 رحلة دولية بمطار القاهرة لقلة أعداد الركاب

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القاهرة – شهد مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الأحد، إلغاء إقلاع 11 رحلة جوية دولية، وذلك لعدم جدواها اقتصاديًا وقلة عدد ركابها، ومشاكل في التشغيل.

وصرحت مصادر ملاحية بالمطار، بأن السلطات تلقت 5 إخطارات من شركة المصرية العالمية للطيران بإلغاء رحلتيها رقم 112، و106 والمتجهتين إلى ينبع، ورحلة رقم 486 المتجهة إلى القصيم، ورحلة رقم 825 المتجهة إلى العين، ورحلة رقم 510 المتجهة إلى الكويت، بسبب مشاكل في التشغيل، بحسب موقع “اليوم السابع”.

وأضافت المصادر، أن سلطات المطار تلقت 4 إخطارات من شركة النيل للطيران بإلغاء رحلتها رقم 113، و103 والمتجهتان إلى ينبع، ورحلة رقم 111 المتجهة إلى الطائف، ورحلة رقم 115 والمتجهة إلى القصيم، فضلاً عن إلغاء رحلتي شركة آير كايرو رقم 443 المتجهة إلى الجوف، ورحلة رقم 441 المتجهة إلى ينبع، بسبب عدم جدواها اقتصاديًا وقله عدد ركابها، وقامت سلطات المطار بتنسيق سفر الركاب على طائرات أخرى.